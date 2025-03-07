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Тюменская область заняла 15 место в конкурсе "Спасибо Интернету-2024"

Общество, 20:17 07 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 место заняла Тюменская область в номинации "Самый активный регион" конкурса "Спасибо Интернету-2024". Пожилые жители региона представили 67 работ, среди которых есть заявки от выпускников, слушателей курсов "Расширяя горизонты", сообщает пресс-служба департамента экономики Тюменской области.

Напоминаем, что участники из Тюменской области уже становились призерами конкурса "Спасибо интернету". В 2023 году в номинации "Я — интернет-звезда" 2 место заняла Слинкина Елена из Тюмени. В 2022 году в той же номинации 1 место заняла жительница Тобольска Наталья Пангина.

Добавим, всего на конкурс поступило более 4 тыс. 970 заявок.

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