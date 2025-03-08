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Виктория Сливко одержала победу в финальном этапе кубка России

Спорт, 14:36 08 марта 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в финальном этапе кубка России, проходившем в Златоусте в рамках Альфа-Банк Кубка России по биатлону.

В женской гонке преследования 8 марта спортсменка из Тюменской области завоевала золотую медаль. Виктория Сливко также стала сильнейшей в общем зачёте гонок преследования.

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# Виктория Сливко

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