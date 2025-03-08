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Ялуторовских школьников познакомили с работой областной больницы

Общество, 15:48 08 марта 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

На экскурсии в областной больнице №23 Ялуторовска побывали школьники из "Медицинского класса". Они посетили различные кабинеты, смогли увидеть медицинское оборудование и узнать о его применении.

Одним из самых интересных моментов стало участие школьников в имитации рентгенографического и ультразвукового обследования.

Этот опыт позволил ребятам на практике понять, как проводятся медицинские обследования и какие данные можно получить с помощью современного оборудования.

Для школьников это уже вторая экскурсия в медучреждение. Благодаря проекту более 20 школьников познакомились с работой Ялуторовской больницы.

Напомним, что проект "Медицинский класс" направлен на то, чтобы школьники могли осознанно выбрать будущую профессию и подготовиться к ней.

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