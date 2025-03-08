Ялуторовских школьников познакомили с работой областной больницы
На экскурсии в областной больнице №23 Ялуторовска побывали школьники из "Медицинского класса". Они посетили различные кабинеты, смогли увидеть медицинское оборудование и узнать о его применении.
Одним из самых интересных моментов стало участие школьников в имитации рентгенографического и ультразвукового обследования.
Этот опыт позволил ребятам на практике понять, как проводятся медицинские обследования и какие данные можно получить с помощью современного оборудования.
Для школьников это уже вторая экскурсия в медучреждение. Благодаря проекту более 20 школьников познакомились с работой Ялуторовской больницы.
Напомним, что проект "Медицинский класс" направлен на то, чтобы школьники могли осознанно выбрать будущую профессию и подготовиться к ней.