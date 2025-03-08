"РОСНАНО" презентовала изобретение молодого учёного из Тюмени

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Разработка учёного Тюменского индустриального университета Льва Максимова представлена на выставке "Путешествие по России" от Группы "РОСНАНО".

Расходные материалы для дефектоскопии на основе ферромагнитных порошков уже успешно применяются на промышленных предприятиях, в том числе в условиях Арктики.

Уникальное изобретение создано командой тюменских разработчиков под руководством инженера, главного эксперта ТИУ Льва Максимова при поддержке ЗапСибНОЦ и кластера новых материалов компании "РОСНАНО".

"В 2025 году S.M.Art Metals сосредоточится на нескольких ключевых направлениях развития. Во-первых, это увеличение объёма продаж. Во-вторых, масштабирование стартапа", – поделился Лев Максимов.

Он отметил, что для более углубленного изучения процессов водоподготовки и переработки сопутствующих компонентов необходимы дальнейшие исследования.