IT-специалист поделилась с тюменцами советами, как сберечь заряд батареи смартфона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель филиала IT-компании Ирина Батакова поделилась с тюменцами советами, как сберечь заряд батареи смартфона. Она отметила, что важно регулярно закрывать приложения, которые не используются, выключать Bluetooth и NFC, Wi-Fi и мобильный интернет, пишет "Тюменская область сегодня".

"Был случай, когда в другом городе я ехала на встречу и по приезде на место должна была позвонить встречающему меня коллеге, – рассказала Ирина. – Но в этот важный момент телефон разрядился и мне пришлось просить зарядное устройство в ближайшем продуктовом магазине. Благо, сотрудники магазина меня любезно выручили".

Специалист также посоветовала включить встроенный режим энергосбережения, уменьшить или отключить анимацию интерфейса в настройках разработчика, удалить или ограничить использование виджетов, которые постоянно обновляются.