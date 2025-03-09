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IT-специалист поделилась с тюменцами советами, как сберечь заряд батареи смартфона

Общество, 11:39 09 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель филиала IT-компании Ирина Батакова поделилась с тюменцами советами, как сберечь заряд батареи смартфона. Она отметила, что важно регулярно закрывать приложения, которые не используются, выключать Bluetooth и NFC, Wi-Fi и мобильный интернет, пишет "Тюменская область сегодня".

"Был случай, когда в другом городе я ехала на встречу и по приезде на место должна была позвонить встречающему меня коллеге, – рассказала Ирина. – Но в этот важный момент телефон разрядился и мне пришлось просить зарядное устройство в ближайшем продуктовом магазине. Благо, сотрудники магазина меня любезно выручили".

Специалист также посоветовала включить встроенный режим энергосбережения, уменьшить или отключить анимацию интерфейса в настройках разработчика, удалить или ограничить использование виджетов, которые постоянно обновляются.

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# смартфон , энергосбережение

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