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В Уватском районе построят "Газопровод-отвод и ГРС Демьянка"

Общество, 14:15 09 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый "Газопровод-отвод и ГРС Демьянка" построят в Уватском районе. Объект позволит подключить 1 тыс. 659 домовладений в шести населенных пунктах муниципалитета, пишет информационный центр правительства региона.

Сейчас завершены проектно-изыскательские работы, разработана проектная документация и получено разрешение на строительство, а также выполнены подготовительные работы по расчистке участка, сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Всего в период с 2024 по 2029 годы запланирована газификация 11 населенных пунктов: д.Солянка, д.Ищик, п.Першино, с.Осинник, с. Демьянское, с.Алымка, д.Яр, д.Сергеевка, с.Горнослинкино, д.Луговослинкино, с.Красный Яр.

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# газопровод , Уватский район

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