В России появился новый профессиональный праздник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дня архитектора будет отмечаться в России в первый понедельник июля. Постановление о закреплении в календаре нового профессионального праздника подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по строительству жилья, инфраструктуры и созданию комфортной городской среды. Но важно помнить, что ключевая цель — это не только цифры, но и качество и эстетика. Именно архитекторы своими идеями и решениями преобразуют наши города, делая их современными, удобными и красивыми", - отметил в своих социальных сетях заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Инициаторами учреждения нового праздника стали Союз архитекторов России и Минстрой. Это предложение поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.