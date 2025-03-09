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Тюменский филармонический оркестр сопровождал шоу Игоря Крутого

Общество, 16:15 09 марта 2025

тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижёра Юрия Медяника сопровождал шоу Игоря Крутого "Рапсодия льда – 2". Событие прошло на ледовой арене в Москве.

"Поздравляю коллектив с участием в проекте такого масштаба! Это еще одно подтверждение высокого уровня тюменских музыкантов, которые являются амбассадорами региональной культуры и достойны представлять крупные федеральные проекты", - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

На льду выступили чемпионы мира и Олимпийских игр по фигурному катанию, известные артисты исполнили любимые многим композиции.

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# Александр Моор , Тюменский филармонический оркестр

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