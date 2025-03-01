Более 2,2 тысяч тюменских семей получили неиспользованный остаток маткапитала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 250 семьям региона выплатили неиспользованный остаток маткапитала, сумма которого не превышала 10 тысяч рублей. Он выплачивается независимо от возраста ребенка и материального положения семьи, сообщили в пресс-службе ОСФР Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что семьи, у которых на сертификате материнского капитала после использования средств по основным направлениям осталось менее 10 тысяч рублей, могут получить эти средства в виде единовременной выплаты.

"Размер остатка на сертификате определяется по фактической сумме на день обращения владельца за выплатой. При этом если неистраченный капитал превышает 10 тысяч рублей, то он не подлежит выплате", — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Для получения единовременной выплаты необходимо подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Тюменской области или МФЦ. В заявлении на выплату нужно указать реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств.

Заявление на получение единовременной выплаты будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более пяти рабочих дней. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении.

Напоминаем, что точную сумму оставшихся средств на сертификате материнского капитала можно узнать, заказав выписку об остатке и расходовании материнского капитала на портале госуслуг. Электронный документ будет доступен в личном кабинете гражданина. Если требуется бумажная выписка, обратиться за ней можно в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР.