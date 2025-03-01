Тюменцы могут позвонить на номер 1945 и услышать новости победной весны от Левитана

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают присоединиться ко Всероссийской мобильной акции "Ура Победе!". До 15 мая каждый житель региона может набрать короткий номер 1945 и бесплатно услышать голоса прошлого, сообщают организаторы.

После набора номера участники акции с помощью интерактивного голосового меню выберут интересующий раздел.

Это позволит узнать подробности об акции, прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций: "Темная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа". Также можно получить ссылку для бесплатной загрузки этих песен на телефон, чтобы установить их в качестве мелодии звонка, и получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы.

Традиционно акцию организовали ведущие мобильные операторы при поддержке Минцифры России. В нынешнем году к ее проведению присоединились мобильные операторы Крыма.

Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. Подробная информация о ней доступна на официальном сайте.