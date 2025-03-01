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Студенты из Тюмени победили во всероссийской интеллектуальной игре

Общество, 14:03 10 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Студенты ТюмГУ победили в интеллектуальной игре "Шерлок XXI века", которая состоялась на базе юридического института ЮУрГУ в Челябинске. Она прошла в рамках международного форума "Криминалистика и судебная экспертиза в условиях цифровизации".

В составе тюменской команды выступали Юлия Рахматуллина, Михаил Телятников, Валерия Шабуракова и Анна Шашкова. Их наставниками стали преподаватели кафедры уголовно-правовых дисциплин Анна Еремина, Алексей Белоусов и Жанна Вассалатий, пишет управление стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

Перед будущими криминалистами стояла задача расследовать уголовное дело по факту передачи взятки в криптовалюте. По словам конкурсантов, сложности в оценке и разрешении предложенной ситуации проявились сразу: не было ясно, может ли криптовалюта выступать в качестве предмета взятки (этот вопрос законодательно пока не урегулирован), каким образом в следственной практике осуществляются действия по изъятию и хранению криптовалюты, можно ли проводить следственный осмотр криптокошелька. Кроме того, нужно было изучить и описать цифровые следы, которые могли остаться в результате преступных действий, определить, какие экспертизы требуются для установления обстоятельств передачи взятки, какие следственные версии уместно выдвинуть в ходе расследования данного преступления.

Всего участвовали 18 команд из Южно-Уральского и Белгородского госуниверситетов, Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова, Волгоградской академии МВД России, Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Восточно-Сибирского института МВД России и других вузов.

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# студенты , ТюмГУ

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