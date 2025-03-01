В Тюменской области в отпуске по уходу за ребенком находятся 1 тыс. 75 мужчин

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отделение СФР по Тюменской области выплачивает пособие по уходу за ребенком до полутора лет 1075 работающим отцам.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, по словам управляющего отделением СФР по Тюменской области Виталия Левенкова, могут оформить не только родители, но и другие родственники или опекуны, которые фактически ухаживают за ребёнком.

"Кроме того, с 1 января 2024 года работающие родители могут одновременно получать пособие на ребенка до 1,5 лет и работать на полную ставку. Данное право сохраняется до окончания отпуска по уходу за ребенком", — напомнил Виталий Левенков.

Для получения выплаты отцу необходимо одновременно подать два заявления своему работодателю: одно — о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а другое — о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Если в семье несколько детей младше полутора лет, пособие назначают на каждого ребенка.

Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка, рассчитанного за два года, предшествующих отпуску по уходу за ребенком.

С 1 февраля 2025 года минимальный размер пособия по уходу за ребёнком составляет 11 619,40 рублей в Тюменской области с учетом районного коэффициента (Уватский район – 15 155,75 рублей). Период ухода за ребенком учитывается в стаж, за каждый год начисляется определенное количество пенсионных коэффициентов. Если уход осуществляется за первым ребенком, то за год отпуска отцу положено 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6, за третьим и далее — 5,4. Если отпуск меньше или больше года, то стаж и пенсионные коэффициенты определяются из его фактической продолжительности, сообщает пресс-служба ОСФР по Тюменской области.