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Владимир Сбитнев: "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поможет получить новую квалификацию

Общество, 17:00 10 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поможет вернувшимся с фронта адаптироваться, получить новую квалификацию и найти достойную работу. Так считает федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Он напомнил о запуске проекта для участников специальной военной операции. Программа "Боевой кадровый резерв Тюменской области" создана для подготовки руководителей среди наших бойцов и ветеранов СВО. Это отличная возможность для тех, кто хочет продолжать работать на благо страны, развивать регион и применять свои навыки в мирной жизни, убежден Владимир Сбитнев.

“В рамках наших гуманитарных миссий много общаюсь с бойцами, кто сейчас находится на фронте. Среди наших военных много тех, кто умеет принимать решения в критических ситуациях, кто готов разрабатывать и реализовывать проекты, кто хочет строить будущее. Они понимают, что защищают нашу страну и готовы после возвращения ее развивать”, – написал он в своем Telegram-канале.

Участники программы смогут пройти подготовку и получить возможность работать в органах власти или на предприятиях региона. Это реальный шанс применить свои знания и опыт в мирной жизни, стать частью управленческой команды и продолжить служить своей стране.

Участников или ветеранов СВО приглашают зарегистрироваться на проект. Сделать это можно до 30 марта. Все подробности и ссылка на регистрацию — здесь.

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# ветераны СВО , Владимир Сбитнев

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