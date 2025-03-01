Первые соревнования по фиджитал-футболу пройдут в Заводоуковске

| Фото: Фиджитал Центр - Тюмень | Фото: Фиджитал Центр - Тюмень

Соревнования по интерактивному футболу в рамках XX зимних сельских игр Заводоуковского муниципального округа состоятся 13 марта. Состязания пройдут в два этапа, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На первом этапе команды сыграют в ФИФА 2024. Игрок, забивший в течение игры большее количество голов, считается победителем. После проведения интерактивной части спортсмены сыграют в "Футбольный дартс". Каждому участнику нужно попасть футбольным мячом по секторам, расположенным в воротах.

"Учитывая развитие новых спортивных дисциплин с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности, по инициативе сотрудников центра физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства "Ритм" мы решили провести соревнования по фиджитал-футболу. Думаю, что команды с удовольствием поучаствуют в новом виде состязаний и успешно справятся с заданиями", - поделилась заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского муниципального округа Людмила Иванова.

Победители и призеры в командном первенстве данного вида определяются по сумме баллов, набранных участниками на каждом этапе.