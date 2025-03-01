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За два месяца по железной дороге в Тюменской области перевезено 1,8 млн тонн грузов

Экономика, 15:10 11 марта 2025

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

1,8 млн тонн составила погрузка на сети ОАО "РЖД" в Тюменской области в январе – феврале 2025 года. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По железной дороге в регионе отправлено 1,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов, прирост составил 7,4% к аналогичном периоду года. Также перевезено 81,9 тыс. тонн химикатов и соды, 69,9 тыс. тонн зерна, что больше аналогичного периода прошлого года в 3,2 раза, 44,7 тыс. тонн кокса, 15,7 тыс. тонн строительных грузов, сообщает пресс-служба РЖД.

В целом на Свердловской железной дороге погрузка за первые два месяца 2025 года составила 19,8 млн тонн, в феврале – 9,6 млн тонн.

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# железная дорога , СвЖД

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