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Сертификаты на строительство жилья вручили сельским специалистам Нижнетавдинского района

Общество, 15:54 11 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сертификаты на строительство жилья вручили специалистам Нижнетавдинского района. Соцподдержку по программе "Комплексное развитие" сельских территорий получили оператор фермы и педагог дополнительного образования, сообщил глава муниципального образования Валерий Борисов.

"Поздравляю Елену Викторовну Кононову, оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм ООО "Свинокомплекс Тюменский", а также Екатерину Владимировну Шаламову, педагога дополнительного образования МАУДО "Центр дополнительного образования детей и молодежи". Их труд и преданность своему делу способствуют развитию района и улучшению качества жизни жителей", - подчеркнул глава района.

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Он также пожелал им успеха в строительстве и благополучия в новых домах.

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# жилищные сертификаты , Нижнетавдинский район , строительство

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