Сертификаты на строительство жилья вручили сельским специалистам Нижнетавдинского района
Сертификаты на строительство жилья вручили специалистам Нижнетавдинского района. Соцподдержку по программе "Комплексное развитие" сельских территорий получили оператор фермы и педагог дополнительного образования, сообщил глава муниципального образования Валерий Борисов.
"Поздравляю Елену Викторовну Кононову, оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм ООО "Свинокомплекс Тюменский", а также Екатерину Владимировну Шаламову, педагога дополнительного образования МАУДО "Центр дополнительного образования детей и молодежи". Их труд и преданность своему делу способствуют развитию района и улучшению качества жизни жителей", - подчеркнул глава района.
Он также пожелал им успеха в строительстве и благополучия в новых домах.