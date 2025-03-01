Сертификаты на строительство жилья вручили сельским специалистам Нижнетавдинского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сертификаты на строительство жилья вручили специалистам Нижнетавдинского района. Соцподдержку по программе "Комплексное развитие" сельских территорий получили оператор фермы и педагог дополнительного образования, сообщил глава муниципального образования Валерий Борисов.

"Поздравляю Елену Викторовну Кононову, оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм ООО "Свинокомплекс Тюменский", а также Екатерину Владимировну Шаламову, педагога дополнительного образования МАУДО "Центр дополнительного образования детей и молодежи". Их труд и преданность своему делу способствуют развитию района и улучшению качества жизни жителей", - подчеркнул глава района.

Он также пожелал им успеха в строительстве и благополучия в новых домах.