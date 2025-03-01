Энергетики выявили незаконные подвесы линий связи на 50 тысячах опор ЛЭП в 2024 году

| Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень»

В 2024 году энергетики "Россети Тюмень" выявили около 50 тысяч нелегальных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных линиях электропередачи. Наибольшее количество таких нарушений обнаружено в Тюменском, Омутинском, Упоровском и Нижнетавдинском районах Тюменской области. С 17 марта компания начнет демонтаж незаконных подвесов, размещенных на опорах ЛЭП, в поселке Новый Тап Юргинского района Тюменской области (ул. 22 Партсъезда, ул. Матросова, ул. Маяковского, ул. Пионерская, ул. Студентов, ул. Чапаева). Собственники ВОЛС на предварительное требование об устранении нарушения не отреагировали.

Отметим, вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП требуют обязательного расчета. Несогласованный подвес ВОЛС нередко приводит к перебоям электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи.

Энергетики готовы к сотрудничеству с операторами связи. Обратиться за разъяснениями по вопросу оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах "Россети Тюмень" можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.