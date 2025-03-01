В Тюменской области ожидаются резкое потепление и сильный ветер
О резком изменении погоды 12 марта предупреждают жителей Тюменской области.
По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, ночью на юге региона прогнозируются переменная облачность, без существенных осадков, местами изморозь, туман, ветер южный 4-9 м/с, температура 22-27, в западных районах 12-17 градусов мороза.
Днем местами пройдет небольшой снег, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура от минус 4 до плюс 1 градуса.