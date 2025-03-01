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18 тыс. рублей налогового вычета могут получить тюменцы у работодателей за сдачу ГТО

Общество, 11:08 12 марта 2025

департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени

18 тыс. рублей налогового вычета тюменцы могут получить у работодателей за сдачу нормативов ГТО. Такая возможность появилась впервые в 2025 году, сообщает управление ФНС России по Тюменской области.

Для получения вычета необходимо сдать нормы, которые соответствуют возрасту налогоплательщика и получить золотой, серебряный или бронзовый знак отличия. Либо повторно его подтвердить. При этом учитывают и прохождение диспансеризации в том же календарном году.

"Получить вычет в 2025 году можно у работодателя в течение налогового периода, но не ранее месяца, следующего за подтверждением право на вычет, или по окончании календарного года при подаче декларации по форме 3-НДФЛ за 2025 год", - уточнили в налоговом управлении.

Для подтверждения права на вычет необходимо предоставить удостоверение о награждении знаком отличия, или решение о награждении, выписку из него, справку о прохождении диспансеризации.

Представить декларацию 3-НДФЛ онлайн можно через "Личный кабинет налогоплательщика физического лица". А также лично в налоговом органе по месту учета, в МФЦ или направить декларацию по почте.

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# ГТО , налоговый вычет

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