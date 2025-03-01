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Миллионы сеянцев для лесовосстановления выращивают в Тюменской области

Общество, 20:12 11 марта 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Миллионы сеянцев для лесовосстановления выращивают тюменские лесоводы, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

В области создано 26 питомников. Два из них переданы в аренду, а в остальных посадочный материал выращивают лесоводы тюменской авиабазы. В 2024 году они получили около 9 млн стандартных сеянцев, из них 1,1 млн – с закрытой корневой системой.

Тюменская авиабаза обслуживает 16 питомников открытого типа и шесть теплиц, где выращивают сеянцы с открытой корневой системой (в естественном грунте). Также есть два тепличных комплекса, в которых производят посадочный материал с закрытой корневой системой.

В Тюменской области культивируют преимущественно сосну обыкновенную, и только в Уватском питомнике – ель сибирскую. Выбор данных пород обусловлен их экономической ценностью, а также лесорастительными и климатическими особенностями нашего региона.

В естественном грунте хвойные саженцы достигают нужных для пересадки размеров через 2-3 года, в тепличных комплексах – уже через год после посева.

В открытых питомниках применяется система севооборота. Благодаря этому стандартный посадочный материал выращивается без перерывов. Семена высеваются на свободных полях в то время, как на соседних подрастают сеянцы прошлых лет.

В тепличном комплексе высев семян тоже производят каждый сезон, однако используют для этого всю полезную площадь, которая в общей сложности составляет более 2 тыс. 800 кв. метров.

В среднем ежегодный посев во всех лесных питомниках, теплицах и тепличном комплексе выполняется на площади 17 га, для чего требуется около 1 тыс. 300 кг семян.

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# департамент лесного комплекса , лесовосстановление , сеянцы

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