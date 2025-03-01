Уборку снега в центральной части Тюмени проводят в штатном режиме

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уборка снега в центральной части Тюмени осуществляется в штатном режиме. Работа организована системно, сказал директор МКУ "Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени" Вячеслав Ченыкаев.

“В центральной части города основной объем снега вывезен еще в феврале: проезжая часть находится в нормативном состоянии. Специалисты подрядной организации продолжают убирать межквартальные проезды и парковки. Там, где мешают брошенные транспортные средства, организовываем их эвакуацию согласно регламенту. Также заканчиваем вывоз снега в частном секторе”, – сообщил он.

В 2025 году с потенциально подтопляемых территорий, где могут возникнуть проблемы с водоотведением, на снежные полигоны отправили порядка 80 тыс. кубометров снега. В зоне риска около 100 улиц.

“Сейчас производится очистка оголовков труб, чтобы вода могла беспрепятственно уходить. В ближайшие дни синоптики обещают резкое потепление, и подрядные организации будут применять при необходимости ассенизаторские и каналопромывочные машины. В наличии есть и мотопомпы. Ситуацию держим на контроле”, – прокомментировал Вячеслав Ченыкаев.

Как сообщили в администрации города, работы по вывозу снега в заречной части Тюмени завершат до пятницы.

Количество осадков, вывезенных с территории города, составило 2 млн 186 тыс. 159 кубометров снега, из них управляющими компаниями – 214 000 кубометров.