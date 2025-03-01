Итоги трех конкурсов среди педагогов и специалистов культуры подвели в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Итоги сразу трех конкурсов "Педагог года-2025", XI городского конкурса профессионального мастерства среди специалистов культуры и "Сердце отдаю детям" подвели в Тюмени.

В 2025 году в очных испытаниях приняли участие 121 специалист и педагог. Это свидетельствует о том, что городской конкурс стал значимым событием в жизни образовательного сообщества, где каждый участник может раскрыть свой потенциал.

За годы проведения подобных конкурсов организаторы убедились, что в школах работают сильные, разносторонние, увлеченные и постоянно развивающиеся специалисты, которые уверены в своих силах и возможностях.

“На протяжении всего конкурса я с удовольствием наблюдал за открытыми занятиями, мастер-классами, уроками и презентациями. Также я принял участие, задав вопрос о нашем любимом городе Тюмени и проекте "Врата Сибири", – написал в Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

Он выразил признательность организаторам мероприятия, благодаря которым конкурс прошел на высочайшем уровне.

“Особую благодарность хочу выразить наставникам, которые поддерживали участников на всех этапах подготовки и проведения конкурса. Ваша помощь сыграла ключевую роль в формировании высокопрофессиональной среды, способствующей развитию образовательных учреждений города. Я поздравляю коллектив гимназии № 16 и победителя главной номинации конкурса — учителя математики Евдокимову Марию Михайловну”, – заключил мэр.