Исследования тюменских ученых-медиков применяют при лечении онкобольных

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Молекулярно-генетические исследования играют в современной онкологии ключевую роль. Изучение опухолей на молекулярном уровне открывает путь к созданию индивидуальных схем лечения, подбору эффективных препаратов. Об этом сказала директор, главный врач Медицинского города, руководитель кафедры онкологии, радиологии и радиотерапии Тюменского медицинского университета Валерия Павлова.

Исследователи работают над созданием противоопухолевых вакцин, стимулирующих иммунитет против конкретных типов злокачественных новообразований.

На кафедре онкологии, радиологии и радиотерапии Тюменского медицинского университета работа ведется по нескольким направлениям: радионуклидная диагностика - изучение возможности применения радионуклидных препаратов российского производства Тюменский медицинский университет ведет совместно с Медицинским городом и НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра. В частности, проводятся исследования в области применения таких препаратов для диагностики сторожевого лимфатического узла при раке молочной железы, опухолей головы и шеи, меланомы.

Профилактика кардиотоксичности. "Мы разрабатываем методы профилактики кардиотоксичности у пациентов, получающих длительное лечение по поводу рака молочной железы, рака предстательной железы. Наша цель - раннее выявление сердечной недостаточности и обеспечение максимальной переносимости лечения без осложнений для пациентов", - пояснила Валерия Павлова.

Изучение изменений опухоли молочной железы - проводится исследование, направленное на изучение изменений в структуре опухоли молочной железы под влиянием химиотерапии, их влияние на прогноз развития болезни для более эффективного лечения пациента.

Также ученые-медики продолжают вести работу над сочетанием онкологии с другими заболеваниями, например, ВИЧ-инфекцией. И прогнозированием риска рецидива заболеваний у пациентов с некоторыми видами опухолей.

"Наша модель в будущем, возможно, приведет в практике к алгоритму диспансерного наблюдения, минимизирующего количество диагностических исследований у пациентов с заболеваниями ЖКТ", - добавила руководитель кафедры онкологии, радиологии и радиотерапии Тюменского медицинского университета.

В научной работе участвуют студенты вуза. Молодые исследователи уделяют внимание к различным аспектам онкологии - от рака молочной железы (одного из самых распространенных видов злокачественных образований) до редких опухолей. Результатами научной работы будущие врачи поделятся на всероссийском молодежном научном форуме "Медицина будущего" в Тюмени 27-29 марта.