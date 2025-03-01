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Победителей городского конкурса "Педагог года - 2025" наградили в Тобольске

Общество, 12:47 12 марта 2025

Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

Победителей городского конкурса "Педагог года - 2025" наградили в Тобольске. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин, звание "Учитель года" получила учитель математики средней школы № 5 Татьяна Головина.

"Воспитателем года" стала воспитатель детского сада № 1 Елена Гилёва, звание "Классный руководитель года" получила учитель истории и обществознания средней школы № 9 Наталья Козина, лучшей в номинации "Педагогический дебют. Учитель" стала учитель истории и обществознания средней школы № 17 Анастасия Бухтиарова, а в номинации "Педагогический дебют. Воспитатель" – воспитатель средней школы № 16 имени В.П. Неймышева Дарья Баннова.

Также Наталья Козина и Елена Гилёва получили специальные призы Тобольской городской организации профессионального союза работников народного образования.

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Петр Вагин отметил, что в школах и детских садах Тобольска трудятся полторы тысячи педагогов. Их творческий подход и постоянный поиск новых решений вдохновляют и восхищают.

"Уважаемые педагоги, огромное спасибо за ваш труд. 24 тысячи наших ребят - дошколят и школьников, которые живут и учатся в Тобольске, вам очень благодарны, сейчас не все из них могут выразить это, но пройдут годы, и они вернутся и скажут "спасибо" за силы, знания и любовь, которые вы вложили в них. Прекрасно знаю, что все школы, детские сады, все наши учреждения делают так, чтобы слова "тоболяк" и "тоболячка" звучали гордо. Поздравляю вас с тем, что вы прошли этот конкурс. Педагог - это лучшая профессия в мире", - сказал глава Тобольска.

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# Петр Вагин , Тобольск , учитель года

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