Андрей Лефлер с тюменским джазовым оркестром представит программу "Баллада о белом и черном"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Джаз-оркестр "Золотая труба" им. Виктора Виткалова выступит с ярчайшим представителем вокальной школы Градского и обладателем неподражаемого тембра "тенор-альтино" Андреем Лефлером во Дворце культуры "Нефтяник" 19 марта в 19 часов. Они представят программу "Баллада о белом и черном", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

На концерте прозвучат песни Александра Градского, Александры Пахмутовой, Евгения Крылатова, Юрия Саульского, Эдуарда Артемьева, Давида Тухманова и других авторов.

"Как вокалист Андрей является учеником великого маэстро Александра Градского, с которым его связывали годы творческой деятельности и не одно совместное выступление на сцене. Свою профессиональную карьеру Андрей Лефлер начал в составе рок-группы Сергея Маврина (Eх-"Ария") в 2005 году, с которой он записал несколько альбомов и активно гастролировал по стране с сольными выступлениями в рамках самых масштабных рок-фестивалей страны", - рассказали организаторы.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 16+.