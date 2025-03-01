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Тюменских студентов приглашают на карьерный форум

Общество, 09:07 17 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Карьерный маркетплейс" пройдет для студентов и выпускников Тюменской области с 1 по 3 апреля. Участники смогут найти стажировку или практику и повысить свои навыки. Студенты смогут познакомиться с потенциальными работодателями, узнать о карьерных перспективах и получить ценные навыки для будущего профессионального роста, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

1 апреля участников ждет презентация карьерных возможностей от благотворительного фонда "Система", лекция "Как не потеряться на рынке труда или чего хотят работодатели", воркшоп "От задач к решениям: мастер-класс по нейросетям и полезным сервисам", и интерактивные площадки.

2 апреля студентов ждет мастер-класс "Первый шаг в карьере: резюме и собеседование" и быстрые собеседования для экономических и гуманитарных направлений подготовки. 3 апреля участники посетят офис IT-компании CRT, мастер-класс "Детектирование и расследование инцидентов в SOC". Также пройдут быстрые собеседования для технических и естественно-научных направлений подготовки.

Для участия необходимо пройти регистрацию.

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# вакансии , карьера , ТюмГУ

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