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Тюменская область - лидер в России по созданию образовательных программ по нацпроектам

Общество, 12:58 12 марта 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Опыт Тюменской области по разработке образовательных программ по нацпроектам признан лучшим в России. В частности, речь идет об организации профильного обучающего семинара для субъектов Уральского федерального округа, сообщает информационный центр регионального правительства.

Награды получили директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов и заместитель директора регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Роман Мамонтов.

"Одной из главных задач у нас было собрать на мероприятие сотрудников СМИ, в том числе районных. Крутые кейсы, которые были озвучены на форуме нашими московскими коллегами, показывают, как в регионах могут освещать нацпроекты. Чтобы наша аудитория видела яркий, запоминающийся контент с важными смыслами", - сказал Роман Мамонтов.

В итоге тюменский опыт высоко отмечен на федеральном уровне. "Регион сделал то, о чем мы только мечтали: провели первое мероприятие федерального округа!", - сказала заместитель директора АНО "Национальные приоритеты" Надежда Ефремова на награждении в Мастерской управления "Сенеж".

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# Максим Скворцов , национальные проекты , Роман Мамонтов

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