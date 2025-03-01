Бойцы тюменского студотряда помогают селянам

ТИУ ТИУ

Бойцы студенческого отряда "Умка" оказали адресную социальную помощь жителям Сладковского района и провели мероприятия для школьников. Визит прошел в рамках Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО", сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Студенты участвуют в этой акции с огромным удовольствием. На мой взгляд, она является одной из важных, так как объединяет в себе очень много направлений, – считает комиссар отряда снежного десанта (ОСД) "Умка" Карина Саляхова. – Мы проводим уроки в школах на такие значимые темы, как патриотизм, экология, здоровый образ жизни, история родного края, для старших классов – профориентация. Мы готовим и показываем концерты, в которых пытаемся донести до юного зрителя ключевые ценности, например, важность семьи. Стараемся приобщать школьников к спорту – каждый день в разных деревнях проводим товарищеские матчи по волейболу, футболу, подвижные игры".

Маршрут снежного десанта ТИУ прошел через села Менжинское, Усово, Новоандреевка, поселок Маслянский Сладковского района. Волонтеры помогли пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и семьям бойцов СВО. Ребята очищали территории от снега, кололи дрова и уголь, носили воду и просто помогали по дому, не забывая уделить свое время душевным беседам с пожилыми людьми.