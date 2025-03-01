  • 13 марта 202513.03.2025четверг
  • USD86,6204
    EUR93,9710
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер южный

Бойцы тюменского студотряда помогают селянам

Общество, 13:20 13 марта 2025

ТИУ

Бойцы студенческого отряда "Умка" оказали адресную социальную помощь жителям Сладковского района и провели мероприятия для школьников. Визит прошел в рамках Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО", сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Студенты участвуют в этой акции с огромным удовольствием. На мой взгляд, она является одной из важных, так как объединяет в себе очень много направлений, – считает комиссар отряда снежного десанта (ОСД) "Умка" Карина Саляхова. – Мы проводим уроки в школах на такие значимые темы, как патриотизм, экология, здоровый образ жизни, история родного края, для старших классов – профориентация. Мы готовим и показываем концерты, в которых пытаемся донести до юного зрителя ключевые ценности, например, важность семьи. Стараемся приобщать школьников к спорту – каждый день в разных деревнях проводим товарищеские матчи по волейболу, футболу, подвижные игры".

Маршрут снежного десанта ТИУ прошел через села Менжинское, Усово, Новоандреевка, поселок Маслянский Сладковского района. Волонтеры помогли пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и семьям бойцов СВО. Ребята очищали территории от снега, кололи дрова и уголь, носили воду и просто помогали по дому, не забывая уделить свое время душевным беседам с пожилыми людьми.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# студенческий отряд , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 13.03.2025В Ялуторовском районе готовятся к возможному паводку
14:37 13.03.2025Тюменский "Речной порт" признан лучшим проектом редевелопмента в России
14:15 13.03.2025Тюменских школьников обучат навыкам первой медицинской помощи
14:04 13.03.2025Радость как смысл жизни Михаила Пришвина обсудят на встрече в библиотеке ТюмГУ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора