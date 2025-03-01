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40 килограммов бетона извлекли из канализации в Тюмени

Общество, 20:47 12 марта 2025

пресс-служба "Тюмень Водоканала" | Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала"

40 кг застывшего бетона обнаружили в сетях водоотведения в районе ул. Новосёлов в Тюмени. Для запуска движения стоков по трубе слесарям бригады цеха водоотведения пришлось три часа вручную выдалбливать из колодца бетон. Только после этого коллектор смогли промыть с помощью специализированной техники, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

"Некоторые жители Тюмени думают, что канализация всё проглотит. Но бетон не растворится, он схватывается намертво и закупоривает трубы. Из-за этого нередко случаются затопления подвалов и первых этажей домов – страдают люди. Так, одни жители, нарушая правила пользования канализацией, вредят своим соседям", - сказал мастер цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения "Росводоканал Тюмень" Ринат Шумасов.

пресс-служба "Тюмень Водоканала" | Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала"

Кроме строительных отходов, из канализации регулярно достают салфетки, тряпки, жир, остатки еды и наполнители туалетов для животных. Эти материалы не растворяются в воде, а скапливаются в трубах, образуя засоры. С начала 2025 года специалисты "Росводоканал Тюмень" устранили 918 засоров в Тюмени и 73 – в Тюменском районе. Только за 12 дней марта было устранено 158 засоров канализации.

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# Тюмень Водоканал

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