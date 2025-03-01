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Художникам Крыма посвятят семейный лекторий в тюменском музее

Общество, 09:18 14 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семейный лекторий "Арт-Фонарь" под названием "Художники Крыма" начнется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 16 марта в 16 часов. Оно посвящено дню воссоединения Крыма с Россией, а также Году защитника Отечества, сообщают организаторы.

На мероприятии участники узнают о художниках, чей жизненный и творческий путь связан с Крымским полуостровом. Обсудят роль Ивана Айвазовского в развитии Крыма. Узнают о влиянии первого мариниста на творчество крымских художников и познакомятся с самыми яркими представителями Киммерийской школы.

В дополнение к занятию пройдёт экспресс-экскурсия по выставке Константина Богаевского "Киммерия. Рубежи времени".

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

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# музей Словцова

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