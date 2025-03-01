В Тюменской области системно борются с бесправниками на дорогах
Системную работу по отстранению от участия в дорожном движении водителей, не имеющих прав, проводят сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области.
В 2025 году бесправники совершили в регионе 10 ДТП. В результате один человек погиб, еще 11 человек получили травмы.
"Каждый водитель проверяется дорожно-патрульной службой на наличие права управления транспортом. В этом году автоинспекторы задержали на дорогах Тюменской области 790 водителей, не имеющих права управления транспортом. Это на треть больше, чем в минувшем году”, – отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.
Водители, не прошедшие обучение в автошколе и не получившие водительское удостоверение, не готовы к безопасному участию в дорожном движении, убежден Андрей Миллер. Они не знают ПДД, не имеют достаточных навыков вождения транспорта, именно поэтому Госавтоинспекции уделяет этой категории повышенное внимание.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в Тюменском районе прошел совместный рейд Госавтоинспекции с представителями администрации Богандинского муниципального образования. Он был направлен на выявление водителей, не имеющих права управления транспортом.
Автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 21-летний бесправник. Молодой человек пояснил, что прошел обучение в автошколе, но не может сдать экзамен для получения водительского удостоверения. В феврале этот житель Богандинского был задержан пьяным за рулем. На водителя составлен административный материал. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Сотрудники Госавтоинспекции призывает водителей не садиться за руль без прав.