В Тюменской области системно борются с бесправниками на дорогах

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Системную работу по отстранению от участия в дорожном движении водителей, не имеющих прав, проводят сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области.

В 2025 году бесправники совершили в регионе 10 ДТП. В результате один человек погиб, еще 11 человек получили травмы.

"Каждый водитель проверяется дорожно-патрульной службой на наличие права управления транспортом. В этом году автоинспекторы задержали на дорогах Тюменской области 790 водителей, не имеющих права управления транспортом. Это на треть больше, чем в минувшем году”, – отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Водители, не прошедшие обучение в автошколе и не получившие водительское удостоверение, не готовы к безопасному участию в дорожном движении, убежден Андрей Миллер. Они не знают ПДД, не имеют достаточных навыков вождения транспорта, именно поэтому Госавтоинспекции уделяет этой категории повышенное внимание.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в Тюменском районе прошел совместный рейд Госавтоинспекции с представителями администрации Богандинского муниципального образования. Он был направлен на выявление водителей, не имеющих права управления транспортом.

Автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 21-летний бесправник. Молодой человек пояснил, что прошел обучение в автошколе, но не может сдать экзамен для получения водительского удостоверения. В феврале этот житель Богандинского был задержан пьяным за рулем. На водителя составлен административный материал. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции призывает водителей не садиться за руль без прав.