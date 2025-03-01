120 мастеров ракетки соберет открытый турнир по теннису в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытый чемпионат и первенство города Тюмени по теннису состоится в спортивной школе "Центр Дзюдо" (ул. Н. Федорова, 8), с 15 марта по 23 марта, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Около 120 юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет съедутся из разных уголков России, чтобы показать свое мастерство. Среди участников представители таких городов, как Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, Пермь, Тюмень, Лангепас, Сургут, Новоуральск, Барнаул и Копейск.

Старт турниров пройдет 15 марта в 9 часов. Во все последующие дни соревнования также будут стартовать с 9 часов.

Победители и призеры будут определены в каждой возрастной категории. Лучшие теннисисты получат медали и кубки соответствующих степеней.