  • 14 марта 202514.03.2025пятница
  • USD86,6190
    EUR94,2559
  • В Тюмени -1..1 С 1 м/с ветер западный

120 мастеров ракетки соберет открытый турнир по теннису в Тюмени

Спорт, 09:29 14 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытый чемпионат и первенство города Тюмени по теннису состоится в спортивной школе "Центр Дзюдо" (ул. Н. Федорова, 8), с 15 марта по 23 марта, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Около 120 юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет съедутся из разных уголков России, чтобы показать свое мастерство. Среди участников представители таких городов, как Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, Пермь, Тюмень, Лангепас, Сургут, Новоуральск, Барнаул и Копейск.

Старт турниров пройдет 15 марта в 9 часов. Во все последующие дни соревнования также будут стартовать с 9 часов.

Победители и призеры будут определены в каждой возрастной категории. Лучшие теннисисты получат медали и кубки соответствующих степеней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# теннис

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:29 14.03.2025120 мастеров ракетки соберет открытый турнир по теннису в Тюмени
13:53 13.03.2025Белорусская биатлонистка победила в суперспринте чемпионата России в Тюмени
12:47 13.03.2025Александр Логинов финишировал четвертым на суперспринте чемпиона России в Тюмени
10:35 13.03.2025Первенство Тюменской области по самбо посвятят Герою России Рустаму Сайфуллину

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора