Тюменских школьников обучат навыкам первой медицинской помощи

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Набор школьников для участия во втором сезоне комплексного просветительского проекта по первой помощи "#СпастиМожетКаждый" объявили волонтеры-медики Тюменского медицинского университета. Проект призван сформировать систему обучения школьников навыкам первой помощи на основе принципа "Равный — равному", сообщает пресс-служба вуза.

"Первый сезон проекта был запущен в 2024 году. Он был организован и реализован на грант, который я выиграла на форуме "Утро". Второй сезон проекта "#СпастиМожетКаждый" мы организовываем на добровольных началах, так как хотим опробовать новые методики и технологии. К примеру, мы ожидаем, что участниками станут школьники, уже прошедшие обучение по оказанию первой помощи, поэтому больше сконцентрируемся на экскурсиях и квесте, которые будут в целом повышать мотивацию к учебе", - рассказала руководитель комплексного просветительского проекта по первой помощь "Спасти Может Каждый" София Бударова.

Участниками проекта могут стать учащиеся школ Тюмени с 14 до 18 лет, а также активисты первого сезона проекта в прошлом году. Волонтеры-медики ТМУ обучат ребят навыкам оказания помощи по девяти неотложным состояниям: отсутствие сознания, остановка дыхания, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения, травмы, отравления, укусы или ужаливания ядовитых животных, судорожный приступ, острые психологические реакции на стресс.

Старт сезона - 17 марта. Для участия нужно собрать команду из 10 человек, определить командира, записать видеовизитку в формате ВК-клипа длительностью до двух минут и опубликовать ее. До 16 марта заполнить заявку по ссылке.