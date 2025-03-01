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Специалисты из Тюменской области отремонтируют фасад краснодонского ДК

Экономика, 14:26 13 марта 2025

t.me/tyumen_krasnodon | Фото: t.me/tyumen_krasnodon

Фасад городского Дворца культуры Краснодона им. "Молодой гвардии" отремонтируют специалисты Тюменской области. Работы проведут по специальному инфраструктурному проекту, сообщает администрация округа.

"Основная проблема фасада заключалась в отслаивании штукатурки. С здания начали падать фрагменты архитектурных элементов, из-за которых пришлось поставить защитные ограждения, чтобы обезопасить прохожих. Вместе с тем объект имеет важное значение для города", – рассказал глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко.

По его словам, специалисты уже приступили к демонтажу старой штукатурки. Всего им предстоит очистить 6 тыс. 892,9 кв. м фасада. Восстановят его современными материалами.

Ремонт планируют завершить в ноябре. Обновление внешней части здания не только сохранит его внешний вид, но и продлит срок службы объекта, обеспечит безопасность посетителей.

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# Краснодон , ремонт

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