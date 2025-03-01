Специалисты из Тюменской области отремонтируют фасад краснодонского ДК
Фасад городского Дворца культуры Краснодона им. "Молодой гвардии" отремонтируют специалисты Тюменской области. Работы проведут по специальному инфраструктурному проекту, сообщает администрация округа.
"Основная проблема фасада заключалась в отслаивании штукатурки. С здания начали падать фрагменты архитектурных элементов, из-за которых пришлось поставить защитные ограждения, чтобы обезопасить прохожих. Вместе с тем объект имеет важное значение для города", – рассказал глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко.
По его словам, специалисты уже приступили к демонтажу старой штукатурки. Всего им предстоит очистить 6 тыс. 892,9 кв. м фасада. Восстановят его современными материалами.
Ремонт планируют завершить в ноябре. Обновление внешней части здания не только сохранит его внешний вид, но и продлит срок службы объекта, обеспечит безопасность посетителей.