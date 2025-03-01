  • 14 марта 202514.03.2025пятница
  • USD86,6190
    EUR94,2559
  • В Тюмени -1..1 С 1 м/с ветер западный

Тюменским школьникам бесплатно покажут 15 фильмов о Великой Отечественной войне

Общество, 09:51 14 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники Тюменской области смогут бесплатно посмотреть в кинотеатрах 15 фильмов о Великой Отечественной войне благодаря акции "Кино Победы", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Механика акции предполагает выбор школьным классом фильма и времени сеанса по договоренности с конкретным кинотеатром, который предоставляет зал и проводит кинопоказ. Организованные походы школьников в кинотеатры будут осуществляться в учебное время", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В регионе в акции примут участие два кинотеатра в Тюмени и в с. Сладково. Всего бесплатные кинопоказы проведут в более 100 городах России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , кино , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:55 14.03.2025Трансляция пресс-конференции о прогнозе гидрологической обстановки в Тюменской области в половодье
10:46 14.03.2025В Тюмени пройдет проектная сессия по организации событий марафона "Врата Сибири"
10:35 14.03.2025Фотогалерея: в Тюмени чествовали работников ЖКХ
10:24 14.03.2025Труд работников ЖКХ Тюмени отметили почетными грамотами и благодарностями

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора