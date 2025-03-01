Тюменским школьникам бесплатно покажут 15 фильмов о Великой Отечественной войне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники Тюменской области смогут бесплатно посмотреть в кинотеатрах 15 фильмов о Великой Отечественной войне благодаря акции "Кино Победы", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Механика акции предполагает выбор школьным классом фильма и времени сеанса по договоренности с конкретным кинотеатром, который предоставляет зал и проводит кинопоказ. Организованные походы школьников в кинотеатры будут осуществляться в учебное время", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В регионе в акции примут участие два кинотеатра в Тюмени и в с. Сладково. Всего бесплатные кинопоказы проведут в более 100 городах России.