Конкурс "Достойные потомки великой России" в Тюменской области посвятят Дню Победы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коллективы и исполнители из Тюменской области присылают заявки на участие в региональном межнациональном конкурсе детского и студенческого художественного творчества "Достойные потомки великой России". О своем желании поучаствовать заявили представители Тюмени, Ишима, Абатского, Казанского, Тобольского районов, п. Туртас Уватского района, п. Винзили Тюменского района.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" заместитель председателя реготделения "Ассамблеи народов России" Тюменской области Людмила Шабанова, конкурс пройдет в Тюменской области впервые.

"Проект направлен на укрепление единства российской нации, сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, укрепление межнационального согласия и патриотическое воспитание молодежи. В этом году мы приурочили конкурс к Году защитника Отечества в России, Году героев в Тюменской области и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - прокомментировала она.

Проявить себя в творческом состязании могут представители детских и молодежных коллективов, клубных формирований, культурно-досуговых учреждений, общественных национальных объединений региона, школ, средне-специальных и высших учебных заведений. Прием заявок на участие продлится до 25 марта.

Победителей определят в нескольких номинациях: "Вокал", "Хореография", "Инструментальное исполнение на национальных инструментах", "Художественное слово" и спецноминация "Моя Родина". Участников поделят на четыре возрастные группы: 7-10, 11-13, 14-17, 18-23 года включительно.

Отборочные этапы пройдут 5 апреля - в Тюмени, 12 апреля - в Ишиме, 19 апреля - в Ялуторовске, 26 апреля - в Тобольске. Торжественная церемония награждения и Гала-концерт с участием лучших коллективов и исполнителей состоится в конце мая в областном центре.

Любовь Голышева