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Для тобольского фронтовика организовали экскурсию по аэропорту

Общество, 18:37 13 марта 2025

vk.com/remezovairport | Фото: vk.com/remezovairport

Экскурсию для 98-летнего участника Великой Отечественной войны Августа Николаевича Ишимцева устроили в тобольском аэропорту Ремезов. Тем самым его сотрудники исполнили давнюю мечту фронтовика.

По информации пресс-службы воздушной гавани, для Августа Николаевича и его дочери Тамары провели экскурсию по пассажирскому терминалу, где гости смогли пройти процедуру регистрации на рейс. Также познакомили их со спецтехникой, рассказали об особенностях работы служб аэропорта, прокатили на перроном автобусе.

Особый интерес у гостя вызвала поездка в службу противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Август Николаевич сам работал в пожарной охране и ему было интересно посмотреть, как сейчас работают спасатели.

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"Большое спасибо сотрудникам аэропорта за приглашение. Мне очень понравилась экскурсия. Красивый, современный аэропорт, все сделано с умом", - поделился впечатлениями ветеран.

В завершение экскурсии гостям вручили сувениры.

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# аэропорт Ремезов

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