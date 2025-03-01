  • 13 марта 202513.03.2025четверг
  • USD86,6204
    EUR93,9710
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени ко Дню Победы оформили 39 автобусных остановок

Общество, 18:26 13 марта 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

39 остановочных павильонов в Тюмени оформили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Эта работа продолжается. До 9 мая в новой стилистике будет оформлено ещё 88 остановок, расположенных в центральной части Тюмени и городских округах.

Дизайн остановок базируется на единой федеральной стилистике, основным элементом которой является официальный логотип с изображением скульптуры "Родина-мать зовёт!", сообщает пресс-служба городской администрации.

В фирменном стиле использованы портреты ветеранов, известные фотографии праздничных мероприятий и памятников военной истории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Год героев , День Победы , остановки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:36 13.03.2025Тюменцы участвуют в открытии первого в России "Кубка Защитников Отечества"
20:26 13.03.2025Александр Моор: более 10 тысяч жителей Тюменской области спасли сотрудники ТОСЭР за 25 лет
19:34 13.03.2025Сбер увеличил число сервисов для защиты близких от мошенников
18:50 13.03.2025Центр медицины катастроф доставил двух пациентов из Тобольска в Тюмень

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора