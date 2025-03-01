В Тюмени ко Дню Победы оформили 39 автобусных остановок

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

39 остановочных павильонов в Тюмени оформили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Эта работа продолжается. До 9 мая в новой стилистике будет оформлено ещё 88 остановок, расположенных в центральной части Тюмени и городских округах.

Дизайн остановок базируется на единой федеральной стилистике, основным элементом которой является официальный логотип с изображением скульптуры "Родина-мать зовёт!", сообщает пресс-служба городской администрации.

В фирменном стиле использованы портреты ветеранов, известные фотографии праздничных мероприятий и памятников военной истории.