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В первый день Чемпионата России по биатлону в Тюмени прошел суперспринт

Губернатор, 19:21 13 марта 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Суперспринт прошел в первый день Чемпионата России по биатлону в Тюмени. Об этом рассказала губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"У мужчин самым быстрым стал Кирилл Бажин из соседней Свердловской области, у женщин — Динара Смольская из Беларуси. Поздравляю победителей и призёров", - подчеркнул глава региона.

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Следующие состязания пройдут уже в выходные. Состоятся смешанные эстафеты. Это всегда зрелищно и непредсказуемо. Александр Моор призвал болельщиков поддержать биатлонистов.

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# Александр Моор , биатлон

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