В первый день Чемпионата России по биатлону в Тюмени прошел суперспринт

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Суперспринт прошел в первый день Чемпионата России по биатлону в Тюмени. Об этом рассказала губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"У мужчин самым быстрым стал Кирилл Бажин из соседней Свердловской области, у женщин — Динара Смольская из Беларуси. Поздравляю победителей и призёров", - подчеркнул глава региона.

Следующие состязания пройдут уже в выходные. Состоятся смешанные эстафеты. Это всегда зрелищно и непредсказуемо. Александр Моор призвал болельщиков поддержать биатлонистов.