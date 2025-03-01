В первый день Чемпионата России по биатлону в Тюмени прошел суперспринт
Суперспринт прошел в первый день Чемпионата России по биатлону в Тюмени. Об этом рассказала губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
"У мужчин самым быстрым стал Кирилл Бажин из соседней Свердловской области, у женщин — Динара Смольская из Беларуси. Поздравляю победителей и призёров", - подчеркнул глава региона.
Следующие состязания пройдут уже в выходные. Состоятся смешанные эстафеты. Это всегда зрелищно и непредсказуемо. Александр Моор призвал болельщиков поддержать биатлонистов.