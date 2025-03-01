В Тобольске школы перейдут на дистант с 17 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На дистанционный режим обучения перейдут школы в Тобольске с 17 по 22 марта из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей и для предотвращения распространения инфекции. В учреждениях допобразования введут дистант или временно приостановят работу. Детские сады продолжат принимать детей в штатном режиме, сообщил глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

Все учреждения усилят дезинфекционные мероприятия и организуют утренние фильтры, чтобы вовремя выявлять и не допускать людей с признаками ОРВИ и гриппа.

"Эти меры необходимы для того, чтобы защитить здоровье наших детей и остановить распространение вируса. Прошу вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать все рекомендации", - обратился к руководителям коллективов Петр Вагин.