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В Тобольске школы перейдут на дистант с 17 марта

Общество, 09:40 14 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На дистанционный режим обучения перейдут школы в Тобольске с 17 по 22 марта из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей и для предотвращения распространения инфекции. В учреждениях допобразования введут дистант или временно приостановят работу. Детские сады продолжат принимать детей в штатном режиме, сообщил глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

Все учреждения усилят дезинфекционные мероприятия и организуют утренние фильтры, чтобы вовремя выявлять и не допускать людей с признаками ОРВИ и гриппа.

"Эти меры необходимы для того, чтобы защитить здоровье наших детей и остановить распространение вируса. Прошу вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать все рекомендации", - обратился к руководителям коллективов Петр Вагин.

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# дистанционное образование , Петр Вагин , Тобольск

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