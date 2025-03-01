1 тыс. 200 подростков трудоустроят в "Отряды мэра" в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 200 подростков будут трудоустроены в "Отряды мэра" в Тобольске этим летом. С июня по август для 215 горожан организуют трудовое подразделение "Тобольск настоящий", сообщают организаторы.

Ребята от 14 до 17 лет будут работать на объектах одноименной программы: реконструированных исторических садах, благоустроенных территориях новых объектов и других местах.

В 2024 году участники трудового подразделения работали на территории Центра гимнастики, технопарка "Кванториум", в Александровском и Аптекарском садах, сквере Декабристов и на других участках, где реализуется программа. Ребята собирали мусор, сухую траву, ухаживали за газоном и саженцами, красили скамейки. В свободное время они общались и участвовали в викторинах и экскурсиях.

Напомним, что второй год подряд СИБУР поддерживает реализацию программы "Отряды мэра" и совместно с администрацией Тобольска организует трудовое подразделение "Тобольск настоящий".