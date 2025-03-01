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В Тюмени сдали в эксплуатацию построенный на займ ДОМ.РФ дом на 402 квартиры

Экономика, 17:43 14 марта 2025

t.me/gus72to

Дом площадью более 17 тыс. кв. метров на 402 квартиры построен в микрорайоне Плеханово по программе инфраструктурных облигаций финансового института ДОМ.РФ. Он введен в эксплуатацию, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"С 2021 года в ЖК "Домашний" с использованием займа ДОМ.РФ введено в эксплуатацию девять домов, две газовых котельных. В стадии строительства сейчас находятся ещё 11 многоквартирников, общей площадью жилья 320 тысяч квадратных метров. Инфраструктурный заём компания-застройщик "СЗ "Страна Запад" получила в 2021 году для строительства инженерных сетей, газовых котельных и внутриквартальных дорог", - рассказали в ведомстве.

t.me/gus72to

В Тюменской области реализуются два проекта комплексной застройки с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Регион стал первым в России, где введены в эксплуатацию дома с использованием механизмов инфраструктурного меню.

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# ГУС Тюменской области

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