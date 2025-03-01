Два тюменских ссуза присоединились к федеральному проекту "Лица Героев"

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Баннеры с изображением героев-земляков торжественно открыли на фасаде колледжа цифровых и педагогических технологий и техникума индустрии питания, коммерции и сервиса в Тюмени 14 марта.

Проект "Лица Героев" реализует "Единая Россия" совместно с Минпросвещения РФ. Его цель - усилить патриотическую работу с молодежью, чтобы школьники и студенты могли больше узнать о героях своей земли и их заслугах, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Так, Владилен Смирнов, чей портрет украсил колледж цифровых и педагогических технологий, в своем время работал первым секретарем Тюменского горкома комсомола, председателем райисполкома Заводоуковского райкома партии. За высокие показатели района в сельском хозяйстве в 1972 году получил звание Героя Социалистического Труда. Долгое время трудился в областном управлении профтехобразования и в Запсибколледже. Общий стаж его составил 54 года, за это время Владилен Смирнов внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства и становление профессионального образования Тюменской области.

Техникум индустрии питания, коммерции и сервиса разместил на фасаде портрет Галины Яковлевой. Она трудилась на Тюменском камвольном-суконном комбинате, и одним из ее главных достижений стало успешное внедрение производственного эксперимента: вместо положенных на специалиста шести станков приняла на себя производство на 12 станках. Вопреки непониманию коллег и противодействию со стороны руководства цеха, сумела довести эксперимент до завершения, добившись высоких показателей производительности труда при сохранении качества. Она стала основателем уникального метода работы под названием "Яковлевский почин". Отмечена званием Героя Социалистического Труда.

"В год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества, Год героев в Тюменской области мы чтим тех, кто с оружием в руках отстаивал нашу свободу. Но нельзя забывать и о тех, кто своим трудом прославил нашу землю, внес значимый вклад в развитие региона. Сегодня мы открываем баннеры с портретами Героев Социалистического Труда. Пусть они будут примером для всех тюменцев", — отметила в ходе открытия заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

Такие баннеры, муралы, граффити появляются на фасадах зданий образовательных учреждений, вузов, школ, колледжей по всему региону. "В Тюменской области уже размещено более 250 портретов Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев труда РФ, участников Великой Отечественной войны, боевых действий, СВО", - рассказал региональный координатор партпроекта "Новая школа", секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов.