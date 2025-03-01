Пресс-конференция о проведении чемпионата "Абилимпикс" в Тюменской области

Трансляция пресс-конференции "Проведение X регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в Тюменской области в 2025 году" начнется в 13 часов в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

Спикеры: директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова; генеральный директор АНО "Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области" Ирина Иванова; руководитель Ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий" Ирина Васильева; руководитель ОДПО "Тюменский медицинский колледж", главный эксперт компетенции "Массаж" Дмитрий Зинченко; начальник управления по развитию трудового потенциала департамента труда и занятости населения Тюменской области Алина Журавлева.