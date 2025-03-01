Тюменцам напомнили, куда можно сдать отработанные батарейки и аккумуляторы

| Фото: Тюменское экологическое объединение Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение Тюменское экологическое объединение

Более 80 пунктов приема отработанных батареек действуют на территории Тюменской области. Прием, утилизацию и переработку отслуживших автомобильных аккумуляторов осуществляет тюменский завод на собственном металлургическом производстве. Кроме того, на территории региона их принимают более 20 пунктов.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева.

По ее словам, обнаруженные в процессе сортировки твердых коммунальных отходов на действующих мусоросортировочных заводах в Тюмени, Тобольске и Ишимском районе батарейки передают специализированным организациям на утилизацию.

"Батарейки, в том числе утратившие потребительские свойства, подвергаясь воздействию атмосферных факторов, выделяют в атмосферу и почву вредные вещества. Они могут проникать в грунтовые воды, что приводит к ухудшению состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - подчеркнула директор департамента.

Елена Уляшева напомнила, что подробный перечень организаций, занимающихся приемом и утилизацией вторичных материальных ресурсов, в том числе отслуживших батареек и аккумуляторов, размещен на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Также можно воспользоваться интерактивной картой.

Инна Кондрашкина