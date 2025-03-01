В Тюменской области ограничения для движения большегрузов введены с 15 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничения передвижения сразу по нескольким участкам дорог на юге Тюменской области введут для грузогабаритного транспорта с 15 апреля. Они будут действовать до 14 мая. Приказ об этом подписан в Главном управлении строительства.

В документе содержится весь перечень участков дорог и данные о допустимой нагрузке. Исключение сделано для пассажирских перевозок автобусами, перевозок продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений и почтовых грузов.

За сутки до введения ограничения на дорогах появятся соответствующие дорожные знаки.

Такие же правила введут и в Тюмени. Большегрузный транспорт с осевой нагрузкой более 6 тонн не сможет ездить по 32 участкам городских дорог. Правила вступят в силу с 19 апреля по 19 мая 2025 г.