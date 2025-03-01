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Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в Тюменской области

Общество, 19:13 14 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег, дождь и гололед прогнозируются в Тюменской области с 15 по 17 марта. Водителям следует быть осторожными.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, 15 марта — днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью и утром местами туман. Температура ночью +2..-3°, днем +2..+7°.

16 марта — ночью небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь), местами гололедно-изморозевые явления. Температура ночью +2..-3°, днем +1..+6°.

17 марта — ночью небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), днем небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололедно-изморозевые явления. Температура ночью -0..-5°, местами до -10°, днем +3..+8°.

На федеральных трассах Тюменской области ведется круглосуточное дежурство дорожной техники и патрулирование автодорог. Подрядные организации "Уралуправтодора" проводят превентивную обработку для предотвращения гололеда.

Получить помощь автолюбители могут по телефону 8-800-200-63-06 или 112.

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# погода , трасса , Уралуправтодор

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