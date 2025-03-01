Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в Тюменской области
Мокрый снег, дождь и гололед прогнозируются в Тюменской области с 15 по 17 марта. Водителям следует быть осторожными.
Как сообщает инфоцентр регионального правительства, 15 марта — днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью и утром местами туман. Температура ночью +2..-3°, днем +2..+7°.
16 марта — ночью небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь), местами гололедно-изморозевые явления. Температура ночью +2..-3°, днем +1..+6°.
17 марта — ночью небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), днем небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололедно-изморозевые явления. Температура ночью -0..-5°, местами до -10°, днем +3..+8°.
На федеральных трассах Тюменской области ведется круглосуточное дежурство дорожной техники и патрулирование автодорог. Подрядные организации "Уралуправтодора" проводят превентивную обработку для предотвращения гололеда.
Получить помощь автолюбители могут по телефону 8-800-200-63-06 или 112.