В Тюмени усилили уборку тротуаров и дорог

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Усиление работы по уборке тротуаров и дорог вводят в Тюмени в связи с повышением температуры воздуха. Задачи перед отраслевиками поставил глава города на заседании штаба по благоустройству.

"Я поставил задачу специалистам управ, а также департамента дорожной инфраструктуры и транспорта проводить полный технологический комплекс работ, включая откачку воды в местах, не оборудованных ливневыми системами. Там, где снег на тротуарах уже сошел, необходимо смывать грязь водой. В период перепада температур особое внимание необходимо уделять уборке тротуаров, пешеходных зон, спусков, подъемов и остановок общественного транспорта", - написал мэр в своих аккаунтах в соцсетях.

Строительные площадки находятся на особом контроле. Ответственные застройщики уже начали использовать моечные комплексы для техники, чтобы предотвратить вынос грязи со строительных площадок на проезжую часть.

Специалисты управ проверерят выполнения правил благоустройства в ходе инспекционных объездов.

Жители города могут сообщать о некачественной уборке улиц через портал "Тюмень – наш дом".