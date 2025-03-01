  • 14 марта 202514.03.2025пятница
  • USD86,6190
    EUR94,2559
  • В Тюмени 1..3 С 0 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени усилили уборку тротуаров и дорог

Общество, 19:47 14 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Усиление работы по уборке тротуаров и дорог вводят в Тюмени в связи с повышением температуры воздуха. Задачи перед отраслевиками поставил глава города на заседании штаба по благоустройству.

"Я поставил задачу специалистам управ, а также департамента дорожной инфраструктуры и транспорта проводить полный технологический комплекс работ, включая откачку воды в местах, не оборудованных ливневыми системами. Там, где снег на тротуарах уже сошел, необходимо смывать грязь водой. В период перепада температур особое внимание необходимо уделять уборке тротуаров, пешеходных зон, спусков, подъемов и остановок общественного транспорта", - написал мэр в своих аккаунтах в соцсетях.

Строительные площадки находятся на особом контроле. Ответственные застройщики уже начали использовать моечные комплексы для техники, чтобы предотвратить вынос грязи со строительных площадок на проезжую часть.

Специалисты управ проверерят выполнения правил благоустройства в ходе инспекционных объездов.

Жители города могут сообщать о некачественной уборке улиц через портал "Тюмень – наш дом".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , уборка города

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 14.03.2025В Тюменской области появился еще один многофункциональный семейный центр
20:11 14.03.2025Тобольский проект организации съемок фильма в музее презентовали на форуме в Нижнем Новгороде
19:47 14.03.2025В Тюмени усилили уборку тротуаров и дорог
19:13 14.03.2025Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора