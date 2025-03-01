Тобольский проект организации съемок фильма в музее презентовали на форуме в Нижнем Новгороде

| Фото: vk.com/tmpo72 | Фото: vk.com/tmpo72

Проект организации съемок фильма "Романовы: преданность и предательство" в музее семьи Императора Николая II в Тобольске представили на XX Международной выставке-форуме "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде. С докладом выступил менеджер по работе с посетителями музея Андрей Иванов, сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения.

Он рассказал об особенностях организации съемочного процесса в музее, акцентах, на которых строится сотрудничество с кинематографистами, и значении таких проектов для популяризации культурного наследия.

"В 2024 году Музей Семьи Императора Николая II стал одной из ключевых локаций для съемок нового художественного фильма "Романовы: преданность и предательство", основанного на одноименном романе тюменского писателя Сергея Козлова. Хотя основная часть съемок проходила в павильонах "Мосфильма", зимние сцены были сняты в Тобольске. Для воссоздания исторической атмосферы вокруг Губернаторского дома, где семья Николая II провела восемь месяцев в ссылке, была построена деревянная изгородь, аналогичная той, что запечатлена на фотографиях 1917–1918 годов", - отметили в ТМПО.

Режиссером фильма выступил Василий Чигинский, а главные роли исполнили Виталий Кищенко и Ксения Кутепова. Премьера кинокартины запланирована на первую половину 2026 года.

В рамках форума "Интурмаркет" запланировано более 120 мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития туристической отрасли, включая дискуссии и профессиональные встречи.