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Тюменцам разъяснили способы профилактики вирусного гепатита С

Общество, 16:48 15 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вирусный гепатит С передаётся преимущественно через кровь и может долгое время протекать бессимптомно. Заболевание приводит к серьёзным осложнениям, таким как цирроз и рак печени.

"Поскольку вакцины от гепатита С на данный момент не существует, основная стратегия профилактики заключается в исключении возможных путей передачи. Важно соблюдать безопасность при медицинских и косметических процедурах, используя только стерильные инструменты. При посещении стоматологов, хирургов, косметологов, маникюрных и тату-салонов следует уточнять, как проводится стерилизация инструментов, а одноразовые иглы и перчатки должны вскрываться при вас. Также необходимо быть осторожным с контактами с кровью: никогда не следует пользоваться чужими бритвами, зубными щётками или маникюрными принадлежностями. Если вы ухаживаете за человеком с ВГС, рекомендуется использовать одноразовые перчатки при контакте с его ранами", - рассказала врач-инфекционист Областной больницы № 3 Татьяна Шахматова.

Безопасность при инъекциях и переливании крови также имеет большое значение.

Если диагноз гепатит С уже поставлен, это не приговор. Современные методы лечения позволяют полностью избавиться от вируса. В настоящее время применяются прямые противовирусные препараты (ППП), которые в 95 % случаев приводят к полному излечению. Курс лечения обычно длится от 8 до 12 недель, пишет "Мегатюмень".

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